Nieuwe Haadwei in DamwÃ¢ld officieel geopend

Nieuwe Haadwei in Damwâld officieel geopend

Publicatie: do 01 november 2018 17.48 uur

DAMWâLD - De heringerichte Haadwei in Damwâld is donderdag officieel geopend. Gedeputeerde Johannes Kramer en wethouder Kees Wielstra stelden samen met een aantal (oud) leerlingen van Mavo de Saad de fontein bij het kruispunt met de Foarwei in werking.

De werkzaamheden aan de Haadwei begonnen in april 2017, na een voorbereidingsperiode van ruim twee jaar. Het project is uitgevoerd in goede samenwerking met de klankbordgroep, scholen en stakeholders. Zo heeft een groep leerlingen vanuit MAVO de Saad, samen met ontwerpbureau Bügel Hajema, het idee bedacht om een fontein te realiseren en hebben zij deze gezamenlijk ontworpen.

Kansen in Kernen

De herinrichting van de Haadwei is onderdeel van het project Kansen in Kernen (KiK). Provincie Fryslân en gemeenten Dantumadiel en Tytsjerksteradiel verbeteren de leefbaarheid en veiligheid in Damwâld, De Falom, Feanwâlden, Hurdegaryp, Burgum en Garyp. Door de komst van de Centrale As komt er immers veel minder doorgaand verkeer door deze dorpen.