CV-ketelroof: politie zet na 3 maand video online

Publicatie: do 01 november 2018 11.35 uur

FEANWâLDEN - De politie heeft donderdag beelden online gezet van een inbraak bij Gewo Feanwâlden aan de Mûnestrjitte in Feanwâlden. In de nacht van 30 juli op 31 juli 2018 werd tussen 1.15 uur en 2.15 uur een container opengebroken die op het erf stond van het een bedrijf. Uit deze container werden 30 CV ketels gestolen.

De eigenaar van het bedrijf zette in de zomer al foto's op Facebook van de twee mannen. De politie heeft nu de complete video gepubliceerd op Youtube. Na de inbraak in de container gingen de dieven aan de achterzijde het bedrijfspand binnen en doorzochten dit. Uit het pand werd niets weggenomen. De aanwezige bewakingscamera maakte opnames van de verdachten.

De politie wil graag in contact komen met mensen die deze personen denken te herkennen of die weten waar zij verblijven. Hebt u informatie over deze inbraak of zijn u recent nieuwe CV ketels van het merk Ferroli of Intergas te koop aangeboden voor bijvoorbeeld een te lage prijs, neem dan ook contact op met de politie.