Brand in mobiele puinruimer in Drachten

Publicatie: do 01 november 2018 10.03 uur

DRACHTEN - De brandweer werd donderdag om 8.46 uur gealarmeerd voor een melding brand wegvervoer op de Tussendiepen in Drachten.

Op het bedrijfsterrein van de BAM was tijdens het puin breken brand ontstaan in een mobiele puinbreker. Hoe dit heeft kunnen gebeuren, is nog onbekend.

Brandweer van Drachten was snel ter plaatse en is direct begonnen met blussen. Na een kleine 10 minuten was de brandmeester. De brandweer heeft nog nacontrole uitgevoerd en kon daarnaar retour naar de kazerne.

FOTONIEUWS