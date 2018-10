Zweedse reddingboot op bezoek bij KNRM Lauwersoog

Publicatie: wo 31 oktober 2018 23.05 uur

LAUWERSOOG - Woensdagavond arriveerde een Zweedse reddingboot in de haven van Lauwersoog. Donderdagmorgen zal de reddingboot Lauwersoog alweer verlaten voor de terugreis naar Gotenburg.

De Rescue Lansforsakrin is al enkele dagen in Nederland. De afgelopen dagen hebben diverse schippers van de reddingboten van de KNRM van het type Valentijn, kennis gemaakt met deze supermoderne reddingboot.

De Koninklijke Nederlandse Reddings Maatschappij is constant bezig om de varende vloot up to date te houden. Er zijn plannen om de reddingboten van het type Valentijn, behoudens de stations langs de kustlijn, op termijn te vervangen.

Daar waar het huidige type reddingboot van achter open is en weinig comfort biedt aan de bemanningsleden, zal het ontwerp van de nieuwe boot dicht zijn, meer comfort hebben en iets langer zijn. Om ideeën op te doen, werd de Zweedse reddingboot Rescue Lansforsakrin naar Nederland gehaald.

In Enkhuizen kregen de schippers van de KNRM volop de gelegenheid om de boot uitvoering te bekijken, de toegepaste techniek te zien werken en met de boot te varen. Dit type schip is als zodanig niet geschikt voor gebruik op de Nederlandse wateren. Doel van het bezoek was om een indruk te krijgen van de toegepaste technieken en het comfort wat toegepast is op deze boot.

Donderdagmorgen zal de Zweedse reddingboot door de Zweedse schipper samen met een opstapper van de KNRM station Lauwersoog terugreizen naar Gotenburg.

