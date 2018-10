Meisje mishandelt omdat ze met ander meisje zoende

Publicatie: wo 31 oktober 2018 20.00 uur

DRACHTEN - De groep lhbti'ers (lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender- en intersekse personen) in Smallingerland heeft te maken met fysiek en verbaal geweld. Dat stelt de Jeugdraad Smallingerland die verschillende interviews afnam.

Voorzitter Wout Kampherbeek van de Jeugdraad gaf dat dinsdagavond tijdens de Ronde Tafelbijeenkomst over het nieuwe collegeprogramma aan de politiek mee. Hij roept op om sommige groepen beter te helpen. "Een transgender werd geconfronteerd met scheldpartijen toen die in een jurk in het centrum liep. Die heeft vervolgens de kleding aangepast. En een meisje dat in elkaar geslagen werd op een school nadat zij met een ander meisje zoende. We zouden meer voor deze groepen moeten doen", concludeert hij op basis van de interviews.

De gemeenteraadsleden lieten zich ook in 'Het Plein' bijpraten over de interviews van de Jeugdraad.