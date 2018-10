Rechtbank: dna onderzoeken in zaak Van Seggeren

Publicatie: wo 31 oktober 2018 17.08 uur

LEEUWARDEN - De Leeuwarder rechtbank heeft in een nieuwe pro forma-behandeling van de rechtszaak tegen de weduwe van Tjeerd van Seggeren een aantal onderzoekswensen toegewezen. Het ging om verzoeken van de advocaat van de weduwe, maar de rechtbank kwam zelf ook met onderzoekswensen. De rechtbank wil dat een deskundige nader onderzoek doet naar het DNA van de vrouw dat is aangetroffen op de kleding van Van Seggeren.

Nieuw DNA-onderzoek

De rechtbank wil antwoord op de vraag hoe lang het DNA op de kleding van het slachtoffer heeft gezeten. De verdachte zegt dat zij eerder op de dag van de moord seks heeft gehad met Van Seggeren. Het Openbaar Ministerie (OM) gaat er vanuit dat het paar seks heeft gehad op de plek waar het stoffelijk overschot van Van Seggeren is aangetroffen. Op verzoek van raadsman Brian de Pree zullen een aantal getuigen worden gehoord bij de rechter-commissaris. Het gaat om een getuige die twee personen heeft gezien op de plaats delict, rond het tijdstip dat Van Seggeren om het leven moet zijn gebracht. Ook wil de raadsman de vader en de zus van het slachtoffer horen.

Verfdeeltjes

Verder mogen het OM en de raadsman schriftelijk vragen stellen aan de deskundige van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) die de verfdeeltjes heeft onderzocht die in de auto van de weduwe en op de schedel van Van Seggeren zijn aangetroffen. Volgens officier van justitie Henk Mous zijn de verfdeeltjes 'exact hetzelfde'. Het valt alleen niet vast te stellen of de deeltjes afkomstig zijn van dezelfde bron.

Reconstructie

De verdediging deed ook het verzoek om een reconstructie uit te voeren op en rond de plaats delict, met medewerking van de personen die daar in de buurt zijn geweest op de avond van de moord. Dat werd afgewezen, de rechtbank vond dat het verzoek onvoldoende gemotiveerd werd. Er is bovendien eerder al een schouw geweest. De verdediging krijgt ook de audiovisuele opnames van het verhoor van de verdachte.

Voorarrest blijft gehandhaafd

De raadsman wil ook beschikken over de beelden van het verhoor van de getuige die de twee personen op de plaats delict heeft gezien. Die beelden wil de rechtbank ook hebben. Zijn cliënte wil volgens De Pree ook weten wat er precies is gebeurd op de avond dat haar man werd vermoord. 'Zij wil in ieder geval aantonen dat zij het niet gedaan kan hebben', aldus de raadsman.

Een hernieuwd verzoek van De Pree om de voorlopige hechtenis van zijn cliënte te schorsen of op te heffen, werd door de rechtbank opnieuw afgewezen. De zaak werd voor maximaal drie maanden aangehouden.

Festival bezocht

Tjeerd van Seggeren (37) kwam in de nacht van 8 op 9 juli 2017 door geweld om het leven. Hij had die avond een festival in De Westereen bezocht. Zijn levenloze lichaam werd achter een bomenrij aan de Fûgelsang gevonden. Op basis van de verwondingen werd in eerste instantie gedacht aan een aanrijding. Van dat scenario is het Openbaar Ministerie (OM) afgestapt. In de omgeving van de plaats delict zijn geen sporen aangetroffen die daarop duiden. Zijn echtgenote werd in december vorig jaar opgepakt, sindsdien zit zij vast. Zij heeft altijd ontkend iets met het overlijden van haar man te maken te hebben.