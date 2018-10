Problemen: nul bezoekers na opening museumwoning

Publicatie: wo 31 oktober 2018 15.11 uur

DRACHTEN - De exploitatie van het Van Doesburg-Rinsemahuis in Drachten is nog niet rond. Museum Dr8888 en Stichting Van Doesburg-Rinsemahuis liggen nog niet op één lijn als het gaat om de kosten. Ondanks dat de museumwoning op 30 juni nog feestelijk werd geopend, is er tot dusver dus nog geen enkele bezoeker ontvangen.

Wethouder Marjan Sijperda van gemeente Smallingerland vindt het 'ontzettend jammer' en een gemiste kans. De gemeente subsidieerde de komst van de museumwoning in 2015 nog met een bedrag van 127.000 euro. "Twaalf jaar is er met bloed, zweet en tranen naar de opening toegewerkt", verklaart zijn. Museum Dr8888, dat de exploitatie voor haar rekening moet nemen, en de stichting zijn nog volop in gesprek, maar zijn nog niet over de kosten uit. Er is nog niet gekeken naar eventuele andere geldschieters en het samenvoegen van twee systemen dat financieel voordelen geeft. Ook er is nog een probleem met de beschikbaarheid van vrijwilligers.

De gemeente heeft aangeboden om een voorschot te verstrekken, maar die is nog niet opgevraagd. Volgens Sijperda verwachten beide partijen dat ze er uit gaan komen, ook al lopen de verschillen over de beoogde kosten nog fors uiteen. De politieke partijen hopen dat er snel een oplossing komt, zodat er nog kan worden geprofiteerd van de stroom aan toeristen in het kader van Culturele Hoofdstad.