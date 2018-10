Drachtster inbreker opgepakt door politie

Publicatie: wo 31 oktober 2018 15.00 uur

DRACHTEN - Een 33-jarige inbreker uit Drachten is op 24 oktober door de politie aangehouden op verdenking van meerdere inbraken in woningen en schuurtjes.

De man kwam in beeld tijdens een onderzoek naar een inbraak in een woning in Langezwaag. Er werden sporen onderzocht en een buurtonderzoek gehouden. De 33-jarige man kwam daarbij in beeld als verdachte. Na zijn aanhouding vonden agenten in de woning van de man meerdere goederen die buit waren gemaakt bij inbraken. Niet alleen in Langezwaag, maar ook in Gorredijk.

De 33-jarige man wordt door de politie in ieder geval verdacht van vier woninginbraken en twee inbraken in schuurtjes. Mogelijk dat de man nog meer inbraken heeft gepleegd. De man zit daarom nog vast en het onderzoek is nog volop gaande.