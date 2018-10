'Geen derde coffeeshop in Drachten'

Publicatie: wo 31 oktober 2018 13.18 uur

DRACHTEN - De gemeente Smallingerland gaat niet meewerken aan de komst van een derde coffeeshop in Drachten. Dat zei burgemeester Tom van Mourik naar aanleiding van vragen van het CDA.

Afgelopen week kwam er een aanvraag bij de gemeente binnen voor een omgevingsvergunning voor een coffeeshop. CDA Smallingerland stelde vervolgens vragen omdat de raad niet geïnformeerd is over het 'gevoelige onderwerp'. Bovendien wordt er niet over een locatie gesproken, iets wat de partij bevreemde.

Volgens Van Mourik gaat het echter om een incomplete aanvraag. "Het vermoeden van het college is dat er ook geen gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om het alsnog compleet te maken." Van Mourik verklaart dat een vergelijke aanvraag naar 34 verschillende gemeenten is verstuurd. Smallingerland staat op het standpunt dat er niet wordt meegewerkt aan een derde coffeeshop.