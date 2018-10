Boete voor inbraak in auto van gedetineerde

Publicatie: wo 31 oktober 2018 13.00 uur

LEEUWARDEN - Een autokraak leverde een inwoner van Drachten (31) donderdag een voorwaardelijke boete van 400 euro. De Drachtster, die niet op de zitting van de politierechter verscheen, had geluk dat de zaak stokoud was. Hij had op 9 januari 2016 ingebroken in de auto van een bekende: de ex van zijn vriendin. Destijds kreeg hij een transactie aangeboden van 400 euro. Die boete had hij niet betaald.

Omdat de zaak wel heel erg lang op de plank was blijven liggen, maakte de politierechter er een geheel voorwaardelijke boete van. Op het moment dat er in zijn auto was ingebroken, zat de eigenaar een straf uit. De Drachtster wist dat. Hij had een ruit kapot geslagen en cd's, een lamp en een telefoonlader uit de auto gestolen. Op basis van onder andere e-mails van de ex-vriendin naar de eigenaar van de auto, over de identiteit van de dader, kwam de rechter tot het bewijs.