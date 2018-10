Auto vliegt over de kop langs N355

Publicatie: wo 31 oktober 2018 09.39 uur

RYPTSJERK - Een automobilist is woensdagochtend met zijn voertuig over de kop geslagen langs de N355 tussen Hurdegaryp en Ryptsjerk. De man reed rond 8.45 uur richting Leeuwarden toen het door onbekende oorzaak misging. De auto schoot in de greppel langs de kant van de weg en kwam op de parallelweg tot stilstand.

De bestuurder van de auto raakte gewond en is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer van Burgum werd ook gealarmeerd maar hoefde niet in actie te komen.

FOTONIEUWS