Lasdiploma deelnemers renovatie het melkbeurtschip

Publicatie: di 30 oktober 2018 19.21 uur

DROGEHAM - Dinsdag werd aan 10 deelnemers van het renovatie- en werkervaringsproject “het melkbeurtschip” een lasdiploma uitgereikt. Wethouder Gelbrig Hoekstra van Tytsjerksteradiel en wethouder Harjan Bruining van Achtkarspelen zullen deze in Drogeham uitreiken.

Melkbeurtschip

Het melkbeurtschip is gebouwd in 1922 in opdracht van de zuivelfabriek. Het bijna 13 meter lange schip heeft jarenlang dienstgedaan als melkvervoerder tussen de Coöperatieve Zuivelfabriek Dokkum, gevestigd van 1898 tot 1991 op bedrijventerrein Betterwird, en de melkveehouders in de omstreken. Het oude beurtschip van de zuivelfabriek wordt in oude luister teruggebracht door een team van werkzoekenden onder leiding van projectleider Bryan Kes. Het project wordt uitgevoerd in een loods in Drogeham. De werkzoekenden zullen samen het stalen casco herstellen. Daarna is het de bedoeling om het schip te laten betimmeren in opnieuw een werkervaringsproject.

Lasopleiding

Een aantal werkzoekenden is naast het werk aan het beurtschip een lasopleiding gestart. Onder leiding van lasinstructeur Anton Woelk van DKD zijn de deelnemers opgeleid tot volwaardig MIG-Mag of TIG lassers.

Samenwerking

De gemeenten Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen zijn eind 2017 in samenwerking met het lokale bedrijfsleven gestart met een nieuw renovatie- en werkervaringsproject. Het project is opgezet na de succesvolle renovatie van beurtschip Dorp Grouw dat nu te bewonderen is bij het skûtsjemuseum te Earnewâld.

FOTONIEUWS