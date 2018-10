CNV: 'Faillissement Barkmeijer onverwacht'

STROOBOS - Dat het niet helemaal goed ging, was wel bekend. "Maar dit faillissement is toch echt wel de spreekwoordelijke donderslag bij slechts licht bewolkte hemel." Zo verwoordt bestuurder Sijtze de Bruine van CNV Vakmensen het onverwachte nieuws over het aangevraagde faillissement door scheepsbouwer Barkmeijer in het Groningse Stroobos. Tegen de 150 banen staan op het spel. 30 uitzendkrachten zijn dinsdag al naar huis gestuurd.

De Bruine werd net na het middaguur geïnformeerd door de ondernemingsraad van de 165 jaar oude scheepswerf. "Met nog drie schepen in behandeling, en eentje in voorbereiding, werkt deze stap toch bevreemdend. Maar onvermijdelijk kennelijk, want de Rabobank heeft de geldkraan dichtgedraaid", stelt de CNV Vakmensen-bestuurder. "Barkmeijer slaat de stap van surseance van betaling ook over, en neemt direct de beslissing tot faillissementsaanvraag. Ook dat is opvallend", voegt hij eraan toe.

De Bruine verwacht dat woensdag een curator zal zijn aangesteld. "Wij zullen op kortst mogelijke termijn voor onze leden daar en hun collega’s een informatiebijeenkomst beleggen. Zodat we ze maximaal kunnen bijstaan in deze verontrustende periode."