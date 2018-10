Lege hennepkwekerij opgerold in Twijzel

Publicatie: di 30 oktober 2018 16.27 uur

TWIJZEL - De politie heeft maandag een niet in werking zijnde hennepkwekerij aangetroffen bij een woonboerderij aan de doorgaande weg van Twijzel. De politie was in actie gekomen na binnenkomst van een melding over deze mogelijk aanwezige hennepkwekerij.

Een 50-jarige man en 51-jarige man zijn door de politie aangehouden en meegenomen naar het politiebureau voor verhoor.