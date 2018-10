Barkmeijer Stroobos vraagt faillissement aan

Publicatie: di 30 oktober 2018 14.15 uur

STROOBOS - Scheepswerf Barkmeijer Stroobos gaat dinsdag het faillissement aanvragen in Groningen. Dat meldt RTV Noord. Er werken bij het bedrijf zo'n 150 mensen. Het personeel werd rond het middaguur ingelicht door de directie. De bank zou 'de stekker eruit getrokken' hebben.

Alle uitzendkrachten zijn naar huis gestuurd en de vaste krachten werken vooralsnog door aan een schip dat op de helling ligt. Zodra het faillissement is uitgesproken zal een curator aangewezen worden voor de afwikkeling. De bank van Barkmeijer had de kredietkraan dichtgedraaid, vanwege gebrek aan vertrouwen. Er was een goed gevulde orderportefeuille maar door hogere eisen werden de kosten ook hoger.