Inbraak bij Taxi Moll in Gorredijk

Publicatie: di 30 oktober 2018 12.25 uur

GORREDIJK - Er is maandagochtend vroeg ingebroken bij Taxi Moll aan de Wetterkant in Gorredijk. De inbraak vond plaats tussen 2.00 uur en 7.00 uur. Bij de politie was dinsdag nog niet bekend wat er gestolen was.

Er is aangifte gedaan en de politie heeft de inbraak in onderzoek.