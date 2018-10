Prijs: Fruitkracht, Witway, Elinga Mode en Elfskot

Publicatie: di 30 oktober 2018 10.21 uur

DRACHTEN - In De Lawei in Drachten werden maandagavond de ondernemersprijzen uitgereikt. De prijs in de categorie 'innovatie' ging naar Jan Brolsma en Jelle Jansma van Elfskot. Het nog vrij jonge bedrijf verkoopt software waarmee bedrijven hun machines op maat kunnen bestellen.

In de categorie 'starters' werd Fruitkracht winnaar. Het bedrijf van de schoonzussen Yvette Staal en Erika Poel levert kistjes met vers fruit en smoothies. Hun klanten zijn bedrijven en scholen. Met meer dan 350 klanten zijn ze inmiddels actief in de provincies Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel.

In de categorie 'MKB, Industrie & Dienstverlening' was Witway winnaar. Het bedrijf levert materiaal en producten voor de agrarische sector. Het echtpaar Bas en Bea de Vries van Elinga Mode BV won in de categorie 'Horeca & Detailhandel'.

