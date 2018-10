Twee woninginbraken tijdens herfsvakantie

Publicatie: di 30 oktober 2018 10.03 uur

DRACHTEN - In de herfstvakantie vonden in Smallingerland meerdere inbraken plaats. Naast de inbraak op een boot en het dorpshuis in De Tike werd tussen 20 oktober en 27 oktober ook een woning aan de Moezel in Drachten bezocht. Het is onbekend wat de buit is geweest.

Tussen 17 oktober en 27 oktober vond tevens een woninginbraak plaats aan de Fazant in Ureterp. Bij deze inbraak werden sieraden buitgemaakt. Beide bewoners hebben aangifte bij de politie gedaan.