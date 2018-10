Geld gestolen uit boot in Drachten

Publicatie: di 30 oktober 2018 09.58 uur

DRACHTEN - Bij een inbraak in een boot op De Steven in Drachten is onlangs geld buitgemaakt. De inbraak vond plaats tussen zaterdag 27 oktober om 17.45 uur en zondag 28 oktober 12.00 uur. Er is aangifte bij de politie gedaan.