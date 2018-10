Doorsteken zomerdijk bij Hallum mag van de rechter

Publicatie: ma 29 oktober 2018 19.20 uur

LEEUWARDEN - Het verbod om de zomerdijk bij het nieuwe gemaal Vijfhuizen bij Hallum door te steken, is door de rechter afgewezen. Pachters en landeigenaren vonden dit onverantwoord en stapten vorige week naar de rechter, om de doorsteek te verbieden. Ze zijn in het ongelijk gesteld.

De grondeigenaren van het land achter de zeedijk vonden de dijk niet stabiel genoeg. Ook zou de grasmat niet sterk genoeg zijn en deugt de samenstelling van de dijk niet. De rechter vindt dat er meer deskundigenonderzoek nodig is om dat te kunnen bepalen. Zo'n nader feiten- en deskundigenonderzoek past echter niet in een kort geding.

De uitvoerders van dit project zijn Wetterskip Fryslan en It Fryske Gea (IFG). Voor dit project is een subsidie uitgetrokken van ruim 2 miljoen euro. Maar alleen onder voorwaarde dat het project op 15 november dit jaar is afgerond. Dat betekent dat het zeegemaal dan ook moet werken. Het belang van Wetterskip en IFG weegt zwaarder dan het belang van eisers, vindt de rechter.

Het gemaal zorgt voor de overgang van zoet naar zout water. Bepaalde vissoorten krijgen de kans de binnenwateren te bereiken. Maar een doorsteek in zo’n onveilige situatie maakt de kans op wateroverstroming alleen maar groter, vrezen de landeigenaren. Hierdoor zouden zij met grote schadeposten komen te zitten. De rechter vindt dat deze vrees onvoldoende is aangetoond.

Het risico op overstroming voor mens en dier is beperkt, vindt de rechter. Dit komt doordat de hoogwaterstanden steeds bekend zijn en een ontruiming van het gebied binnen afzienbare tijd kan plaatsvinden. Komt er wel schade, dan is die, mits aan wettelijke regelingen voldaan, te verhalen op Wetterskip en IFG.