Observeum zoekt oude beelden van Hendrik Bulthuis

Publicatie: ma 29 oktober 2018 17.51 uur

BURGUM - Het Observeum (voorheen: streekmuseum) in Burgum is op zoek naar oude beelden van Hendrik Bulthuis uit Burgum. Het is al weer negentig jaar geleden - in 1928 - dat Bulthuis de eerste 12m2 BM (BergumerMeer) volgens zijn eigen ontwerp en een goedkope bouwmethode vervaardigde. Bulthuis gebruikte smalle latten, permanente spanten en minder dan 16m2 zeil. Door het geringe zeiloppervlak werd er destijds geen 'weeldebelasting' betaald. Bulthuis had een zeilboot gemaakt voor 'de gewone man'.

De permanente expositie over Hendrik Bulthuis in het Observeum vertelt het verhaal van de Burgumer kapper. Het omvat onder meer een verzameling attributen, foto's, films en oud tekstmateriaal. Ook de gerestaureerde 12m2 BM-er ‘Notedop’ uit 1931 is hier te bewonderen.

Documentaire over Hendrik Bulthuis

In aanvulling op deze expositie werkt Observeum – museum & sterrenwacht Burgum momenteel aan de vervaardiging van een film over het levenswerk van Hendrik Bulthuis. Er wordt in dit verband gezocht naar oud film- en fotomateriaal dat direct (of indirect) met de BM-er en met name met Hendrik Bulthuis verband houdt. Zowel zwart/wit-beelden als beelden in kleur zijn welkom.

"We zoeken opnames van zeilwedstrijden van toen, timmer- en onderhoudswerkzaamheden aan de BM-er, enzovoorts. Het is de bedoeling om de documentaire eind 2019 te voltooien, waarna deze als onderdeel van de expositie in de filmzaal van het Observeum kan worden vertoond."

Mensen die over beeldmateriaal beschikken, kunnen contact opnemen met het Observeum.