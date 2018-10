Omwonenden tegen paardenfokkerij aan Warreboslaan

SURHUISTERVEEN - Een aantal omwonenden willen niet dat er een paardenfokkerij wordt gerealiseerd in een weiland langs de Warreboslaan in Surhuisterveen. De gemeente Achtkarspelen verleende een vergunning hiervoor en de omwonenden besloten in verzet te gaan bij de Raad van State in Den Haag.

Tijdens de zitting lieten ze maandag weten dat ze bang dat ze hun uitzicht kwijtraken. Ze vinden ook dat de gemeente bebouwing moet concentreren op bestaande locaties en niet in het buitengebied. Over enkele weken zal de Raad van State uitspraak doen. Dan wordt duidelijk of de komst van de paardenfokkerij voldoet aan het bestemmingsplan of niet.