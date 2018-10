Vrijspraak van bedreigen kinderen met pistool

Publicatie: ma 29 oktober 2018 14.20 uur

LEEUWARDEN - Twee kinderen uit Kollumerpomp, een meisje van 10 en een jongen van 12 jaar oud, deden begin juli aangifte tegen een 76-jarige dorpsgenoot. Ze hadden verklaard dat de man, staande in de tuin van zijn woning aan de Jacob de Graafstraat, op 2 juli een wapen op de kinderen had gericht en schoten had afgevuurd. Maandag op de zitting van politierechter Tom Wolters ontkende hij ten stelligste. Volgens hem was hij op het tijdstip dat er op de kinderen zou zijn geschoten, om ongeveer half 7 's avonds, niet eens thuis.

Meerdere knallen

De kinderen hadden allebei verklaard dat het wapen op de jongen werd gericht. Ze waren meteen weggerend. Ze hadden verschillend verklaard over het aantal keren dat er vervolgens met wapen geschoten zou zijn. De een hoorde één enkele knal, de ander had meerdere knallen gehoord. De verdachte had van meet af aan ontkend dat hij een wapen op de kinderen had gericht. Als bewijs had hij een kassabon van de Aldi aan de politie gegeven. Daar was hij die avond geweest, alleen wel op een ander tijdstip.

Aangifte 'een raadsel'

Een getuige waar hij die avond ook geweest zou zijn, kon zich dat, toen hij een paar maanden later door de politie werd gehoord, niet meer herinneren. Toch waren de kinderen heel stellig geweest, stelde de rechter. Op de vraag waarom ze hem hadden beschuldigd, antwoordde de verdachte dat het hem 'een raadsel' was. Hij zei dat hij wel aangifte heeft gedaan van smaad. Hij voelde zich valselijk beschuldigd. Voor officier van justitie Douwe Freerk Osinga was het allemaal net iets te dun.

Pik in op cliënt

De aangifte was volgens Osinga in feite gebaseerd op twee zinnen in het dossier, waarin beide kinderen hadden verklaard dat de verdachte het wapen op de jongen had gericht. Het liet teveel ruimte voor twijfel, concludeerde de officier. Advocaat Bart Canoy was het met hem eens. De kinderen hadden volgens hem afwijkende omschrijvingen van het wapen gegeven. Bovendien had Canoy nog een brief van een buurtgenoot ontvangen: de auto van de verdachte zou op de bewuste dag niet bij diens woning hebben gestaan. Volgens Canoy zou er nog meer achter de aangifte kunnen zitten: er zouden veel mensen in Kollumerpomp zijn die de pik op zijn cliënt in hebben.

Pepperspray

Al met al moest ook rechter Wolters concluderen dat het bewijs te mager was. Dat betekende niet dat hij de kinderen niet geloofde. 'Ik heb geen reden om te twijfelen aan hun verhaal'. Het probleem zat er volgens de rechter in dat uit het dossier niet bleek dat de verdachte degene is geweest die een wapen op de kinderen heeft gericht. Wolters: 'De officier van justitie moet bewijzen dat u de dader was'. Dat had de officier volgens de rechter 'niet spijkerhard' kunnen aantonen.

De Kollumerpomper kreeg wel een boete van 250 euro voor het bezit van een busje pepperspray. Daarvan had hij in eerste instantie gezegd dat het een mondverfrisser was. De politie had bovendien een luchtdrukpistool en een wapenstok in beslag genomen, die spullen krijgt de Kollumerpomper terug. Bij de wet is het bezit ervan niet verboden.