'Slachtoffer heeft zichzelf letsel toegebracht'

Publicatie: ma 29 oktober 2018 13.10 uur

LEEUWARDEN - De klap die een Drachtster (27) in de nacht van 24 op 25 maart uitdeelde, was goed raak. De man die de klap kreeg, ging knock-out en belandde in het ziekenhuis. Met een schedelbasisfractuur, tenminste dat was de informatie waarover politierechter Tom Wolters beschikte. Bewijs voor die informatie was er echter niet en dat had verstrekkende gevolgen voor de strafzaak tegen degene die de klap had uitgedeeld.

Medische informatie

De Drachtster stond maandag terecht op verdenking van het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel. Juist omdat de medische informatie niet in het dossier zat, oordeelde de rechter dat er te weinig bewijs was dat de verdachte iemand anders zwaar letsel -schedelletsel- had toegebracht. Wolters kwam tot de conclusie dat de Drachtster een 'gewone' mishandeling had gepleegd.

Biker-agent

De klap was de optelsom van een aantal voorvalletjes die eerder hadden plaatsgevonden. Het slachtoffer was volgens de Drachtster de hele avond vervelend geweest. Er waren een paar kleine aanvaringen geweest, maar meer als wat duw- en trekwerk was daar niet uitgekomen. Op straat, bij Domino's Pizza, waren de kemphanen uit elkaar gehaald. Een biker-agent had de verdachte tegengehouden en hem meegenomen naar de andere kant van de weg.

Met versnelde pas

Toen twee mannen, waaronder het latere slachtoffer, met versnelde pas op hem afkwamen, voelde de Drachtster zich naar eigen zeggen bedreigd. Het leek alsof de andere man wilde uithalen, maar de verdachte was hem voor. Hij haalde uit en het de andere man ging gestrekt naar de grond. Volgens de biker-agent was de Drachtster op het slachtoffer af gelopen. Mede daarom honoreerde de rechter het verweer van advocaat Bert de Boer niet. De raadsman vond dat zijn cliënt uit noodweer had gehandeld. De rechter vond van niet.

Niet de harde klap

'Uit alle verklaringen blijkt dat de verdachte als eerste heeft geslagen en naar voren is gelopen'. Hij had de mogelijkheid om bijvoorbeeld achter de politieagent te gaan staan, had officier van justitie Douwe Freerk Osinga eerder al geopperd. De Boer wierp nog tegen dat het niet de harde klap was geweest waardoor het slachtoffer onderuit was gegaan. Zijn theorie was dat niet de vuistslag, maar de snelheid waarmee het slachtoffer op de Drachtster af was gerend die ervoor had gezorgd dat de man eigenlijk zichzelf het letsel had toegebracht. 'Het was niet de kracht van de klap, maar de snelheid van het slachtoffer die doorslaggevend was', aldus de raadsman.

'Een beste klap'

De rechter verwierp dat verweer. 'Het is een beste klap geweest', stelde Wolters. De Drachtster werd veroordeeld tot een werkstraf van 70 uur plus 30 uur voorwaardelijk. Het slachtoffer had een forse schadeclaim ingediend: de man eiste 10.000 euro smartengeld. Omdat er te weinig bekend was over het letsel en omdat alleen een eenvoudige mishandeling was bewezen, kende de rechter 750 euro smartengeld toe. Verder moet de Drachtster het eigen risico van de zorgverzekering -385 euro- aan het slachtoffer betalen.