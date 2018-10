Gloria DeÃ¯ maakt indruk met bronzen plak op NK

Gloria Deï maakt indruk met bronzen plak op NK

Publicatie: ma 29 oktober 2018 12.35 uur

GERKESKLOOSTER - Brassband Gloria Deï uit Gerkesklooster-Stroobos gaf afgelopen weekend een prima visitekaartje af tijdens de Nederlandse Brassbandkampioenschappen (NBK) in Utrecht. De band van dirigent Jaap Musschenga maakte de overstap naar de eerste divisie en deed dat met succes. Gloria Deï eindigde op de derde plek. De winst ging naar Pro Rege uit Heerenveen.

,,We hebben gepiekt op het juiste moment’’, zei dirigent Jaap Musschenga van Gloria Deï na afloop over de uitvoering van het werk High Peak van componist Eric Ball. ,,Dit was de beste uitvoering van al onze repetities en optredens tot nu toe. De stukken van Ball zitten ons als een jas. Het was puzzelen met de muziek en dat leverde de band een heel mooie reis op.’’

Het drietal juryleden was lovend over de prestatie van Gloria Deï. ,,Jullie klank is prachtig’’, zei de Zwitserse Arsène Duc. ,,Erg goede solisten en een goede intensiteit vanaf start tot einde’’, vond het Franse jurylid Florent Didier. ,,Ik heb genoten van jullie muziek.’’

In de kampioensdivisie eindigde brassband De Wâldsang als zevende. Daarmee stelden de Buitenposters teleur, want in 2017 waren ze nog de kampioen. De Provinciale Brassband Groningen ging met het goud naar huis. Soli Brass uit Leeuwarden werd tweede.

De zevende plek van De Wâldsang verbaasde vriend en vijand, want op basis van hun uitvoering werden de Buitenposters hoger ingeschat. De negentienjarige bastrombonist Jelle Koertshuis gooide bij De Wâldsang hoge ogen. Hij bracht de zaal in vervoering met zijn knappe uitvoering van de solo in het verplichte werk Old Licks Bluesed Up van Torstein Aegaard-Nilsen.

,,Petje af’’, zei dirigent Rieks van der Velde over de prestatie van de jonge bastrombone-speler. ,,Hij speelt nog maar zes weken met ons mee.’’ Van der Velde was redelijk tevreden over de uitvoering van De Wâldsang. ,,Een paar kleine slippertjes, maar die zijn niet noemenswaardig. We zaten in een goede flow.’’

Brassband Blaast de Bazuin uit Surhuisterveen eindigde eveneens als zevende. De Feansters zagen Looft den Heer uit Beetgumermolen met het goud naar huis gaan. ,,Een heel stabiele uitvoering’’, luidde de analyse van dirigent Theun van Leijen van Blaast de Bazuin over het presteren van ‘zijn’ band. ,,Vanaf het begin hebben we het muziekspel goed door kunnen zetten. We hebben mooie lijnen uitgezet. Daar zijn we zeker tevreden mee.’’

De uitslagen: kampioensdivisie:

1. Provinciale Brassband Groningen (Groningen), 94 punten;

2. Soli Brass (Leeuwarden), 93;

3. Brassband Schoonhoven (Schoonhoven), 92;

4. De Bazuin (Oenkerk), 91;

6. De Spijkerpakkenband (Gorredijk), 89;

7. De Wâldsang (Buitenpost), 88.

Eerste divisie:

1. Pro Rege (Heerenveen), 92;

2. Oefening en Uitspanning (Wijk en Aalburg), 90;

3. Gloria Deï (Gerkesklooster-Stroobos), 89.

Tweede divisie:

1. Excelsior (Ferwert), 92;

2. Martini Brassband (Groningen), 91. ;

3. Constantijn Huygens (Appingedam), 89;

4. De Bazuin B (Oenkerk), 88;

6. De Lofklank (Ureterp), 85;

8. Euphonia (Wolvega), 83.

Derde divisie:

1. Looft den Heer (Beetgumermolen), 94;

2. Immanuel (Bedum), 91.

3. Backum Brass (Castricum), 89;

5. De Nije Bazún (Britsum), 87;

6. Apollo (Grou), 86;

7. Blaast de Bazuin (Surhuisterveen), 85;

8. Greidebrass (Spannum), 84.

Vierde divisie:

1. Halleluja (Menaam), 93;

4. Euphonia (Ternaard), 88;

5. Concordia (Wânswert), 87;

6. UDI (Oosternijkerk), 86;

7. De Bazuin (Triemen-Westergeest), 84.