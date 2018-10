Blaast de Bazuin wint solistenprijs

SURHUISTERVEEN - Brassband Blaast de Bazuin uit Surhuisterveen sleepte afgelopen weekend de solistenprijs in de derde divisie in de wacht op het NK voor brassbands in Utrecht. De prijs voor de beste flugelhorn-speler ging naar Robbert Oegema (27) van de Feanster brassband. Het was de tweede keer dat Blaast de Bazuin de solistenprijs won. In 2016 was de euphonium-/baritonsectie van Blaast de Bazuin de beste.



Oegema vervulde zijn rol in het werk Viking Age van Thierry Deleruyelle met bravoure. Hij maakte indruk tijdens de solo's en bij het samenspel met onder meer de euphoniums, de solo-cornetten en de althoorns. "Een heel muzikale flugelhorn", zo luidde de beoordeling van jurylid John Doyle uit Engeland.

Voor Oegema en Blaast de Bazuin had de prijs een bijzonder tintje. Het was namelijk het laatste optreden van Robbert Oegema met Blaast de Bazuin. Hij heeft besloten te stoppen. "Dat vinden we ontzettend jammer", stelde bestuurslid Monique Hamersma van Blaast de Bazuin. "Deze prijs toont de kwaliteit van Robbert. Hij was een échte ‘Blaast-de-Bazuiner’. We gaan hem en zijn muziek erg missen." Blaast de Bazuin is dan ook op zoek naar een nieuwe flugelspeler. "Tot die tijd genieten we na van dit mooie succes", besloot Hamersma.