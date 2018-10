Echtpaar De Jong 60 jaar getrouwd

Publicatie: ma 29 oktober 2018 11.18 uur

SURHUISTERVEEN - Burgemeester Gerben Gerbrandy bezocht op maandag het echtpaar de Jong uit Surhuisterveen. Marten de Jong en Iemkje de Jong-Oosterwoud vieren dat zij die dag 60 jaar getrouwd zijn. Marten de Jong is geboren 25 november 1932 in de Wilp en Iemkje de Jong-Oosterwoud op 6 december 1932 in Boornbergum.



Meneer de Jong en mevrouw de Jong-Oosterwoud zaten beide op de kweekschool in Drachten. Aan het einde van de opleiding werden ze verliefd op elkaar. Mevrouw de Jong-Oosterwoud verhuisde na de opleiding met haar ouders naar Heerenveen en werd onderwijzeres in Rotserhaule en vervolgens in Heerenveen. Meneer de Jong ging na de opleiding aan het werk als hoofd van de school in de Wilgen en daarna in militaire dienst. Zijn eerste baan als onderwijzer was in Diever en later in Zorgvlied. Hun liefde hebben ze bezegeld met een huwelijk op 29 oktober 1958 in de gemeente Heerenveen.



Na het trouwen werd Marten de Jong hoofd van de basisschool in de Hemrik. Nadat hij zijn aktes in Duits en Engels haalde werd hij docent aan de technische school in Surhuisterveen. In totaal heeft Marten de Jong 40 jaar in het onderwijs gezeten.

Iemkje de Jong-Oosterwoud ging na hun huwelijk invalwerk doen op een basisschool in Opsterland. Al snel ruilde ze dit in voor een baan binnen het voortgezet onderwijs. Mevrouw gaf les in AVO vakken aan de huishoudschool in Surhuisterveen en Drachten.



Meneer en mevrouw de Jong houden beide van toneelspelen, volleybal en tennis. Mevrouw heeft zelfs de volleybalvereniging in de Hemrik opgericht. Ook ging zij vaak met een fietsgroep lange tochten maken. Het echtpaar is nog in goede gezondheid. Beide maken nog gebruik van de fiets en auto. Het echtpaar woont zelfstandig en redt zich nog prima met alles.

