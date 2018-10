Brandweer blust forse schoorsteenbrand

Publicatie: zo 28 oktober 2018 23.12 uur

DAMWâLD - Aan de Hearewei in Damwâld is zondagavond een schoorsteenbrand geblust door de brandweerkorpsen van Damwâld en Dokkum. Rond 20:20 uur was er brand ontstaan in de schoorsteen, waarna de bewoner zelf het dak is opgeklommen. Hij wilde de brand zelf blussen, maar dat slaagde niet.

Daarop werd 112 gebeld en kwamen de brandweerlieden van Damwâld en de hoogwerker van Dokkum in actie. Rond 21:15 uur was het vuur onder controle.

