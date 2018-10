Najaarsmarkt bij Bloemenparadyske

Publicatie: za 27 oktober 2018 19.02 uur

KOLLUM - Van 10.00 uur tot 17.00 uur was zaterdag iedereen welkom op de Najaarsmarkt georganiseerd door het Bloemenparadyske. Er stonden stands opgesteld met o.a. natuurlijke haar -en lichaamsverzorgingsproducten, ontspanningsmassage/producten, natuurlijk sieraden, sap persen, friese huisgemaakte vlaaien en nog veel meer.

Bij Sommelier Eelke v/d Heide konden wijnliefhebbers wijnproeven. De winkel van het Bloemenparadyske was weer goed gevuld met allemaal nieuwe producten en cadeautjes. Ook de nieuwe politieke partij S!N (Sociaal in Noardeast-Fryslân) was aanwezig. Doordat het s’morgens nog regende vielen de bezoekers eerst wat tegen, maar dit werd ’s middags ruimschoots goedgemaakt met een prachtige najaarszonnetje erbij en meer bezoekers.

