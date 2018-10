Stamppotwandel- en fietstochten bij de Spitkeet.

Publicatie: za 27 oktober 2018 18.38 uur

Zoals gewoonlijk sloten wij ons zomerseizoen ook dit jaar weer af met de stamppotwandel- en fietstochten. Deze vond plaats op zaterdag 27 oktober. Ieder jaar neemt de belangstelling om aan deze tochten deel te nemen toe.

De wandelaars konden deze keer kiezen uit drie afstanden, nl 8, 15 en 25 km. Voor de fietsers waren er twee afstanden beschikbaar nl ongeveer 34 en 50 km.

De fietstochten gingen deze keer richting Ureterp, Siegerswoude en Friesche Palen weer terug naar Harkema. De korte wandelroute van 8 km bleef in de buurt van Harkema over leuke wegen en paden in deze omgeving. Bij de lange tochten waren onderweg één of meer rustplaatsen ingelast. Het is een stamppottocht. Dat betekent dus dat er voor de fietsers en wandelaars na afloop een bord heerlijke stamppot klaarstond.

