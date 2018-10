Dollersdei bij openluchtmuseum De SÃ»kerei

Dollersdei bij openluchtmuseum De Sûkerei

Publicatie: za 27 oktober 2018 17.52 uur

DAMWâLD - Op zaterdag 27 oktober stond openluchtmuseum De Sûkerei weer in het teken van de jaarlijkse "Dollersdei". Hierbij werden demonstraties van de cichoreiwortel oogst: het dollen, wassen, hakken en branden getoond. Bezoekers konden hier zelf aan deel nemen.

Daarnaast waren er tal van andere activiteiten. Een inweckster legde het proces uit van het inwecken van fruit, groenten enz. Er waren pompoenen en kalebassen te koop: het is bijna Halloween! Er was heerlijke geitenkaas van de geitenkaasboerderij. En er lag een prachtig schippersbootje bij de poldermolen.



Natuurlijk waren ook de cichoreidrogerij, de drie wâldhúskes en de nieuwe poldermolen te bezichtigen met uitleg van de sfeervol geklede vrijwilligers.

Op deze feestelijke oogstdag waren er 'Sûkereike' (cichorei koekje) en de cichorei-koffie te proeven voor een schappelijk prijsje. Aan natuurproducten met cichorei wordt een heilzame werking toegeschreven.

