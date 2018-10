Sieraden gestolen bij woninginbraak in Drachten

Publicatie: za 27 oktober 2018 11.41 uur

DRACHTEN - Bij een woninginbraak aan de Fonejacht in Drachten zijn deze week sieraden buitgemaakt. Het is voor de bewoner onduidelijk wanneer de inbraak gepleegd is. Deze werd in elk geval gepleegd tussen 18 oktober 18.00 uur en vrijdag 26 oktober 23.00 uur.

Er is aangifte bij de politie gedaan.