Hulpdiensten rukken uit voor auto in de sloot

Publicatie: za 27 oktober 2018 11.03 uur

SUMAR - De hulpdiensten rukten zaterdagochtend uit voor een auto in de sloot langs de Solcamastraat bij Sumar. Een voorbijganger zag rond 7.35 uur de auto in de sloot liggen en besloot alarm te slaan.

De politie kwam als eerste ter plaatse en de agenten ontdekten dat het een auto betrof die eerder in de nacht al aangetroffen was. Er waren politielinten gespand en de voorbijganger had dat niet gezien. De aanrijdende hulpdiensten konden daarop geannuleerd worden.

