Coole Kidsnacht in Fogelsangh-State

Publicatie: vr 26 oktober 2018 21.45 uur

VEENKLOOSTER - Op vrijdag, de laatste dag van de herfstvakantie, vond in Friesland de Coole Kidsnacht plaats. Een primeur. Tijdens de Coole Kidsnacht openden zo’n twintig Friese culturele instellingen na sluitingstijd hun deuren voor kinderen tot en met 12 jaar.

Tijdens de Coole Kidsnacht opende Fogelsangh-State tussen 17.00 uur en 21.00 uur haar deuren voor (groot)ouders met kinderen tussen de 4 en 12 jaar. Dit tijdstip, na de reguliere openingstijden, zorgde ervoor dat kinderen het rijk ‘alleen’ hadden. Spannend en cool!

Dit jaar is het thema in lijn met de Kinderboekenweek: ‘Vriendschap’. De Coole Kidsnacht is een initiatief van het Fries Educatief Platform (FEP) en Museumfederatie Fryslân. “Doel is om kinderen op een aansprekende manier kennis te laten maken met Friese culturele erfgoedinstellingen en ze te laten ervaren dat een museum behalve leuk en leerzaam ook spannend kan zijn.”

Als aandenken kregen alle deelnemers een glow-in-the-dark polsbandje die de tekst ‘Ik was erbij’ laat oplichten in het donker.

Op Instagram kunnen kinderen of hun ouders een foto van hun polsbandje delen met de hashtag #coolekidsnacht. De coolste foto wordt beloond met vier entreebewijzen voor een museum in Friesland naar keuze.

