Auto's in botsing in Drachten

Publicatie: vr 26 oktober 2018 19.26 uur

DRACHTEN - Vrijdagavond omstreeks 18:15 uur heeft er een ongeval plaats gevonden op de Kievitstraat in Drachten. Op de kruising met de Leeuwerikstraat kwamen de twee voertuigen met elkaar in botsing. Vermoedelijk is een voorrangsfout de oorzaak van het ongeval geweest.

Het personeel van een rapid responder is ter plaatse gekomen om de bestuurder van de Audi te controleren. Uiteindelijk raakte niemand gewond bij het ongeval. Een berger is ter plaatse gekomen om de twee beschadigde voertuigen te bergen.

