Vrouw vrijgesproken van laster op Facebook

Publicatie: vr 26 oktober 2018 16.30 uur

LEEUWARDEN - Een inwoonster van Drachten (48) heeft zich naar het oordeel van politierechter Klaas Bunk niet schuldig gemaakt aan smaad of laster, toen ze begin 2015 op Facebook de naam noemde van de man waarvan zij dacht dat die haar zoon had aangevallen. De politie had tot twee keer toe de toezegging gedaan dat de vrouw niet iets strafbaars deed. Daarmee mocht zij erop vertrouwen dat zij niet door het Openbaar Ministerie vervolgd zou worden, vond de rechter. 'Maar fraai vind ik de gang van zaken niet', voegde Bunk eraan toe.

Vrees voor de veiligheid

De zoon van de Drachtster is beveiliger. Hij werd in januari 2015 op de Kaden in Drachten aangevallen terwijl hij in zijn auto zat. De aanvaller sloeg de autoruit stuk. De zoon kreeg glas in zijn ogen en hij liep schrammen op. Dat was niet het ergste, de Drachtster vreesde voor de veiligheid van haar zoon. De identiteit van de aanvaller bleef onbekend, de Drachtster wilde er een gezicht bij hebben. 'Voor als hij weer aan het werk is, of als hij zelf een drankje drinkt, zodat hij op zijn hoede is'.

Herkenning op Facebook

Omdat de politie verder geen onderzoek deed, had ze dat zelf maar gedaan. Na wat navragen via social media kwam er een naam en een kenteken op de proppen. De vrouw zette een foto van een auto op Facebook en er kwamen meer namen en foto's bovendrijven. Op een gegeven moment herkende haar zoon iemand. Het Facebook-profiel van diegene werd opgezocht, de zoon herkende de man volgens de Drachtster 'voor 100.000 procent'.

Servicedesk politie

Ze belde de servicedesk van de politie, maar daar wilde men niet in actie komen. Op de vraag of ze een bericht of wellicht de persoon die zij op de korrel had, in het bewuste weekend in Drachten was geweest, kreeg ze te horen dat dat mocht zolang ze diegene niet als dader aanwees. Ook een agent die bij haar thuis was geweest, had gezegd dat ze niet iets strafbaars deed. De agent had er wel aan toegevoegd dat het 'niet handig' zou zijn om het bericht op Facebook te plaatsen.

Naam en goede eer

Officier van justitie Peter van der Spek oordeelde dat de vrouw degene die ze had genoemd in zijn 'naam en goede eer' had aangetast. 'De man was niet in de buurt en hij kon er ook niet zijn', aldus de officier. De man zou hele vervelende reacties op het Facebook-bericht hebben gekregen. Van der Spek vond dat de Drachtster het recht in eigen hand had genomen. Dat haar door de politie was gezegd dat ze niets strafbaars had gedaan, betekende volgens Van der Spek niet dat ze erop mocht vertrouwen dat ze niet zou worden vervolgd.

Teveel vooringenomenheid

Daar dacht de rechter dus anders over. Bunk zei nog wel dat de Drachtster 'met iets teveel vooringenomenheid' te werk was gegaan. 'Dan heb je kans dat je andere mensen valselijk beschuldigd'. De zaak had heel lang op de plank gelegen. In eerste instantie had het OM de aangifte geseponeerd. Middels een zogeheten Artikel 12-procedure bij het gerechtshof kreeg het slachtoffer het toch voor elkaar dat de Drachtster voor de rechter moest verschijnen. De zoon had ook aangifte gedaan tegen de man die hem aanviel, die zaak is (ook) geseponeerd.