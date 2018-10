Tw'heidster steelt aanhanger van stratenmakers

Publicatie: vr 26 oktober 2018 13.45 uur

LEEUWARDEN - Een inwoner van Twijzelerheide (28) zat vrijdag bij politierechter Klaas Bunk voor een diefstal die hij in de zomer van vorig jaar had gepleegd. In juni van dat jaar had hij van de oprit van een woning zijn woonplaats een aanhangwagen een bestratingsbedrijf gestolen. Op de aanhanger stonden een trilplaat, een stenenknipper en een kruiwagen. Op de vraag van de rechter waarom hij dat had gedaan, antwoordde de Twijzelerheidster dat hij geld nodig had.

Hoop ellende

Uiteindelijk werd de man er door zijn zwager bijgelapt. De eigenaar van de kar was nog bij hem aan de deur geweest. De spullen zouden door iemand anders zijn doorverkocht. ‘Ik heb er niks aan verdiend, ik heb er wel een hoop ellende aan overgehouden’, zei de verdachte. Zijn vriendin wist van niets, tot de eigenaar voor de deur stond. Het leverde de Twijzelerheidster een laatste waarschuwing van zijn vriendin op. Een volgende keer gaat ze weg. Hij wil zijn leven beteren. ‘Ik wil een goed voorbeeld voor mijn zoon zijn’, zei hij.

Geen onbekende

Hij is geen onbekende van politie en Justitie. In het verleden maakte hij zich schuldig aan vernieling, mishandeling en openlijk geweld. Een voor een helingszaak opgelegde voorwaardelijke werkstraf van 40 uur stond nog open. ‘Er werd hem een kans geboden, die heeft hij niet genomen’, stelde officier van justitie Peter van der Spek. Van der Spek eiste een werkstraf van 80 uur: 40 uur voor de diefstal en de 40 uur die de Twijzelerheidster voorwaardelijk boven zijn hoofd had hangen.

Proeftijd verlengd

‘Dat is niet leuk, maar ik heb het zelf veroorzaakt’, reageerde de verdachte. De rechter kwam hem toch nog enigszins tegemoet. Omdat de diefstal toch al weer meer dan een jaar oud was, verlengde Bunk de proeftijd van de 40 uur voorwaardelijk met een jaar. Voor het stelen van de aanhanger moet de Twijzelerheidster wel 40 uur gratis aan het werk. Een door de eigenaar van de aanhangwagen ingediende schadevergoeding -ruim 2900 euro- werd niet toegewezen, omdat de vordering niet aan de eisen voldeed.