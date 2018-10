Berndsen waarnemend burgemeester Dongeradeel

Publicatie: vr 26 oktober 2018 12.12 uur

DOKKUM - Mevrouw Magda Berndsen is vanaf 30 oktober waarnemend burgemeester van de gemeente Dongeradeel. Ze is vrijdag in die functie benoemd door commissaris van de Koning drs. A.A.M. Brok. Hij deed dit na overleg met de fractievoorzitters van de gemeente. Het ambt in Dongeradeel komt vrij nu burgemeester Marga Waanders is vertrokken naar Waadhoeke.

De benoeming van mevrouw Berndsen duurt tot 1 januari. Dan gaat Dongeradeel met Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. op in de gemeente Noardeast-Fryslân.

Mevrouw Berndsen (68, D66, Burdaard) was van 1 januari tot 27 september van dit jaar waarnemend burgemeester van Súdwest-Fryslân. Eerder is ze tussen 1990 en 2000 burgemeester geweest van eerst de gemeente Obdam en daarna van Beverwijk. Van 2006 tot 2010 was ze korpschef van de politie in Fryslân. Aansluitend zat ze vijf jaar in de Tweede Kamer, waar ze onder meer voorzitter was van de commissie Binnenlandse Zaken.

Hoewel de gemeente Dongeradeel na het vertrek van mevrouw Waanders nog maar kort blijft bestaan, vindt de heer Brok deze periode lang genoeg om een waarnemer te rechtvaardigen. Hier kiest hij voor als de periode zonder burgemeester minstens twee maanden is.

De commissaris ziet in mevrouw Berndsen de ervaren bestuurder die boven de partijen staat en die er mede voor kan zorgen dat Dongeradeel soepel overgaat naar de nieuwe gemeente. Voor de nieuwe gemeente handhaaft de heer Brok zijn beleid dat hier niet een burgemeester komt van één van de fusiegemeenten. Voor een nieuwe gemeente vindt de commissaris een burgemeester van buiten de fusiegemeenten het beste. Zodoende is uitgesloten dat mevrouw Berndsen na 1 januari doorschuift naar Noardeast-Fryslân.