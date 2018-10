Drachtster met openstaande celstraf opgepakt

Publicatie: do 25 oktober 2018 20.45 uur

DRACHTEN - De politie heeft donderdag een 32-jarige man uit Drachten aangehouden omdat hij nog een gevangenisstraf had openstaan. De man werd rond 10.30 uur aangehouden.

Hij had nog in totaal nog 179 dagen openstaan. De man is ingesloten om deze uit te zitten.