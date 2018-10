Zorgverzekering duurder in 2019

LEEUWARDEN - Nederlanders gaan in 2019 meer betalen voor hun zorgverzekering. Dat blijkt uit een raming van het kabinet en de eerste premiebekendmaking. Het verplicht eigen risico blijft wel gelijk.

Verder worden er in het basispakket dekkingen toegevoegd, maar ook zaken geschrapt. De totale zorguitgaven van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) stijgen naar 79,7 miljard euro.

Zorgwijzer zet de belangrijkste veranderingen in de zorgverzekering van 2019 voor je op een rij.

Stijging zorgpremie

DSW heeft als eerste zorgverzekeraar de zorgpremie voor 2019 bekend gemaakt. Bij de maatschappij uit Schiedam betalen klanten volgend jaar ten minste 54 euro meer. De verwachting is dat andere verzekeraars het voorbeeld van DSW zullen volgen. De zorgpremie komt volgend jaar rond de 5 euro per maand hoger uit.

Vergelijkingssite Zorgwijzer verwacht dat de verschillen in premie tussen zorgverzekeraars onderling groter wordt dan ooit. Niet alleen voor de basisverzekering, maar ook voor de aanvullende verzekeringen. Het loont daarom om je zorgverzekering te vergelijken en wellicht over te stappen naar een goedkopere zorgpolis.

Eigen risico gelijk

Het eigen risico is al twee jaar hetzelfde bedrag (385 euro). Ook in 2019 is dit niet anders. Het kabinet wil daarmee voorkomen dat de zorgkosten verder opstapelen. Daarom is besloten dat het eigen risico de komende jaren ‘bevroren’ blijft.

Basispakket aangepast

Ook het verzekerde pakket wordt per 2019 gewijzigd. Allereerst komt er een nieuwe vergoeding voor mensen met ernstig overgewicht: de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI). Deze biedt op verschillende vlakken ondersteuning om af te vallen. Daarnaast zijn er volgend jaar ruimere vergoedingen voor oefentherapie (bij COPD) en zittend ziekenvervoer.

Maar er worden ook zaken uit het basispakket gehaald. Zo hebben reumapatiënten volgend jaar geen recht meer op paracetamol (1000 mg) en voedingssupplementen. Zij zijn genoodzaakt om dit uit eigen zak te betalen.

