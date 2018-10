Advocaten willen camerabeelden xtc-lab SuwÃ¢ld

Advocaten willen camerabeelden xtc-lab Suwâld

Publicatie: do 25 oktober 2018 13.30 uur

LEEUWARDEN - De rechtszaak tegen drie mannen ervan worden verdacht betrokken te zijn geweest bij het drugslab aan de Alde Miede in Suwâld, is donderdag voor nader onderzoek aangehouden. De rechtbank gaf gehoor aan het verzoek van de advocaten van de verdachten om de camerabeelden ter beschikking te stellen van het erf van de boerderij, waar het drugslab werd aangetroffen. Ook willen de advocaten een toelichting bij de beelden, ze willen weten welke beelden afkomstig zijn van welke specifieke bewakingscamera's.

Grootste drugslab

Twee van de drie verdachten, een 28-jarige inwoner van Roden en een 35-jarige inwoner van Assen, werden in mei aangehouden. Later arresteerde de politie ook nog een 33-jarige Groninger. Het drugslab, het grootste in zijn soort in Friesland, werd op 12 december 2017 ontdekt, nadat de politie eerst al een wietplantage had aangetroffen. Het lab zou goed zijn geweest voor de productie van miljoenen xtc-pillen.

Loods enkel verhuurd

De 45-jarige bewoner van de boerderij werd meteen aangehouden. Tegen hem werd twee weken geleden vijf jaar cel geëist. Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt hem van betrokkenheid bij het drugslab. De Suwâldster ontkende, hij zou de loods enkel hebben verhuurd. Volgens het OM was op camerabeelden te zien dat de man samen met de andere verdachten de loods in loopt.

Behandeling in 2019

Volgens raadsman Tjalling van der Goot is op de beelden hooguit te zien dat de man in de richting van de deur loopt. De Suwâldster hoort op 31 oktober of de rechtbank meegaat in zijn verhaal. De rechtszaak tegen de andere drie verdachten zal naar verwachting niet eerder dan in maart of april 2019 worden behandeld.