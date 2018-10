Uitzendbureau Wurkz uit Burgum failliet verklaard

Publicatie: do 25 oktober 2018 12.17 uur

BURGUM - Het uitzendbureau Wurkz uit Burgum is deze week voor de rechtbank in Leeuwarden failliet verklaard. Dat meldt de Leeuwarder Courant. Er werkten 14 mensen bij de kantoren in Burgum en Leeuwarden. Ze zouden allemaal inmiddels nu werk hebben gevonden.

De voormalige Caparis-directeur Wilko de Vreeze nam het uitzendbureau ruim twee jaar geleden over na Marcel Strijk. Na de overname stopten een aantal grote opdrachtgevers waardoor het uitzendbureau in zwaar weer kwam. Het faillissement werd door de directie zelf aangevraagd. Het bedrijf kampt met een schuldenlast van 1,1 miljoen euro waarvan 500.000 euro belastingschuld.