Handrem vergeten: auto in Drachtstervaart

Publicatie: wo 24 oktober 2018 19.13 uur

DRACHTEN - Het was woensdag weer zover. Een auto belandde in de Drachtstervaart. Dit gebeurde rond 18.30 uur. De bestuurder had vergeten de handrem te gebruiken en de auto rolde op een zeker moment de vaart in.

Er raakte niemand gewond. Een berger is ter plaatse gekomen om de auto uit de vaart te takelen.

