Auto tegen boom: Ã©Ã©n persoon gewond

Auto tegen boom: één persoon gewond

Publicatie: wo 24 oktober 2018 17.42 uur

EASTERMAR - Bij een eenzijdig ongeval op de Sumarderwei bij Eastermar is woensdag aan het einde van de middag één persoon gewond geraakt. De auto kwam frontaal in botsing met een boom en raakte zwaarbeschadigd.

Omdat de bestuurder bekneld in zijn voertuig zou zitten, is de brandweer van Burgum ter plaatse gekomen. Tevens kwamen twee ambulances en de politie ter plaatse. Het slachtoffer is na behandeling ter plaatse per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

FOTONIEUWS