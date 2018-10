Stiefvader wordt 30, 40 keer geslagen: 8 weken cel

wo 24 oktober 2018

LEEUWARDEN - Omdat hij met veel geweld de woning van zijn stiefvader was binnengedrongen, is een 27-jarige ex-inwoner van Gorredijk woensdag veroordeeld tot acht weken cel. De verdachte, hij kwam niet naar de zitting van politierechter Bauke Jansen, was op 24 juni ‘s ochtends om half vijf via de achterdeur de woning aan de Dille in Gorredijk binnengedrongen, nadat hij eerst een raam had vernield. De bewoner werd wakker van glasgerinkel. Hij kwam zijn stiefzoon op de overloop tegen.

De stiefvader had later verklaard dat hij wel 30, 40 keer door de verdachte was geslagen en gestompt. Buren hadden gezien dat de stiefzoon buiten twee fietsen en een waterton vernielde, voor de ruit van de achterdeur sneuvelde. De verdachte had tot begin dit jaar bij zijn stiefvader gewoond, in januari had de stiefvader hem de toegang tot de woning ontzegd. Zijn moeder was al in 1996 van de man gescheiden.

Na een avondje stappen in Jubbega was hij naar de woning aan de Dille gefietst. Hij zou tegen zijn stiefvader hebben geroepen dat hij zijn gram wilde halen omdat de man hem vroeger zou hebben mishandeld. Bij de politie ontkende de verdachte dat hij bij de woning was geweest. Op basis van foto’s van het letsel van de stiefvader en de verklaringen van de buren, die de verdachte hadden gezien en gehoord, oordeelde de rechter dat er voldoende bewijs was.

De Gorredijker liep in een proeftijd, er hingen hem maar liefst zes weken voorwaardelijke celstraf boven het hoofd. Die voorwaardelijke straf was opgelegd voor een verkeersfeit. De rechter oordeelde dat de aard van dat delict en de feiten waarvoor de man woensdag terechtstond teveel van elkaar verschilden. De vordering van de officier van justitie om ook de zes weken cel op te leggen, werd afgewezen.