Drankrijder vliegt na het voetbal uit de bocht

Publicatie: wo 24 oktober 2018 12.30 uur

LEEUWARDEN - Omdat zijn broer absoluut niet zonder rijbewijs kan, was een Drachtster (27) op 5 november vorig jaar maar achter het stuur gekropen. Hij en zijn broer wilden na het voetbal nog even op stap in Drachten. Dat zou op zich geen probleem moeten zijn, ware het niet dat de Drachtster de nodige alcoholische versnaperingen had gehad. Op de Veenscheiding in Drachten ging het mis: de auto met de twee broers erin vloog uit de bocht en raakte een paar paaltjes en een verkeersbord.

Drie keer hoger

Woensdag zat de brokkenpiloot tegenover politierechter Bauke Jansen. De broederdienst had hem niet alleen een auto gekost, het voertuig was total loss, hij kreeg ook een dagvaarding in de bus voor rijden met drank op. De ademtest kwam uit op een alcoholpromillage dat bijna drie keer hoger was dan de toegestane 220 promille. Het had allemaal heel anders kunnen aflopen, merkte officier van justitie Leonie Potijk op.

Slaapkamer

Het ongeval vond plaats op zaterdag, op een stapavond. 'Dan zijn veel mensen op de fiets op weg naar de kroeg'. Was de auto niet tegen een paar paaltjes gebotst, dan had het voertuig volgens de officier zo door kunnen schieten richting een flat. De auto had zomaar bij een slaapkamer op de begane grond naar binnen kunnen rijden. De Drachtster had een blanco strafblad, dat was zijn geluk.

Student

In principe had de officier een onvoorwaardelijke rijontzegging kunnen eisen, maar dat deed ze niet. Potijk eiste een voorwaardelijke rijontzegging van zes maanden -proeftijd drie jaar- en een boete van 650 euro. De rechter nam de eis over. Omdat de verdachte student is en niet een hoog inkomen heeft, mag hij de boete in drie termijnen betalen.