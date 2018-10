Start MBO opleiding voor statushouders in Dokkum

Publicatie: di 23 oktober 2018 16.16 uur

DOKKUM - Maandag 29 oktober wordt het officiële startsein gegeven voor de start van een praktijk-gestuurde entreeopleiding voor statushouders (inburgeraars). Wethouder Pieter Braaksma en directeur Zahra Mousazadeh van FC Extra, de school voor Volwasseneneducatie van het Friesland College, zullen daarbij aanwezig zijn.

De school zorgt voor een betere doorstroming voor statushouders naar zowel onderwijs als de arbeidsmarkt. De DDFK-gemeenten, Werk-leerbedrijf Noardeast Fryslân (NEF), reïntegratiebedrijf Aalsum & Nieuwland en het Friesland College maken zich hiervoor hard. De zogeheten Mbo Flex Entree opleiding moet daarvoor zorgen. In vijf andere Friese gemeenten is het traject al succesvol gebleken.

Het Friesland College verzorgt bij NEF en waar mogelijk ook op andere locaties in Dokkum, de Mbo Flex Entree opleiding, een praktijkgestuurde entreeopleiding (niveau 1) voor deze specifieke doelgroep. De 18 deelnemers zijn al ingeburgerd of bijna klaar met inburgeren. In een periode van twintig weken doen ze twee dagen per week werkervaring op bij verschillende bedrijven, zoals bij NEF en winkels en bedrijven in Dokkum en omliggende dorpen. Daarnaast volgen zij twee dagen per week lessen op school. Naast het opdoen van praktijkervaring, leren zij ook te ontdekken wat zij willen en kunnen.