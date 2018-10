Raad moet besluiten over woonwagenplaatsen

Publicatie: di 23 oktober 2018 12.29 uur

DRACHTEN - De gemeenteraad van Smallingerland moet een besluit nemen over de toekomst van woonwagenplaatsen in de gemeente. Dat heeft het college van B&W aangegeven in een brief aan de raad. Eén van de aanleidingen dat de zaak op scherp staat, is de bezetting van het voormalige woonwagenkamp bij Drachstercompagnie. Deze bezetting was een onderdeel van een landelijke demonstratie waarbij woonwagenbezitters het wachten beu zijn.

In de woonwijk Vrijburgh in Drachten was een mogelijkheid om woonwagenplaatsen te realiseren. Als gevolg van een toenemend tekort op de woningmarkt heeft een spoedige start van woningbouw meer prioriteit gekregen. Ook zijn er al gesprekken gevoerd met o.a. de wijkraad Vrijburgh, Plaatselijk Belang Drachtstercompagnie en een vertegenwoordiging van de woonwagenbewoners op het voormalig woonwagenkamp Drachtstercompagnie. "Vanuit het vereiste maatschappelijk draagvlak voor spoedige realisatie van woningbouw, onderwijshuisvesting en uitbreiding van woonwagenstandplaatsen zetten wij in op realisatie van fase 2 en 3 van de woonwijk Vrijburgh met woningbouw in combinatie met de ruimtelijke inpassing van 'Samen Kansrij' in Vrijburgh. Daarmee verdwijnt een mogelijke woonwagenlocatie in Vrijburgh buiten beeld." zo laat het college weten in de brie.

"Als alternatieve uitbreidingslocatie voor woonwagens kan, mede op verzoek van de doelgroep, het opnieuw in gebruik nemen van het voormalig woonwagenkamp Drachtstercompagnie worden onderzocht. Het is aan uw Raad om hier een besluit over te nemen. Wij bieden uiterlijk november a.s. de gemeenteraad een raadsvoorstel aan over het vervolg van de uitbreiding van de woonwagenstandplaatsen en informatie over de planvorming van 'Samen Kansrijk'."