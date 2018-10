Treinsurfers onderkoeld van trein gehaald

Publicatie: di 23 oktober 2018 11.55 uur

BUITENPOST - De politie heeft zondagmorgen twee jongens, een 23-jarige uit Groningen en een 21-jarige jongen uit Sudwest-Fryslan aangehouden. De twee jongens hadden vanaf Leeuwarden boven op een trein gezeten, die richting Buitenpost reed.

In De Westereen werden de twee door een omstander gespot, daarop werd de politie gebeld. De trein is stilgezet op het station in Buitenpost. Op het station zijn de twee jongens die onderkoeld waren aangehouden door de politie. De beide jongens hebben een proces-verbaal gekregen voor het overtreden van de Spoorwegwet.