Wasdroger vliegt in brand in huis in BroeksterwÃ¢ld

Wasdroger vliegt in brand in huis in Broeksterwâld

Publicatie: ma 22 oktober 2018 20.31 uur

BROEKSTERWâLD - In een woning aan de Haaijehoeke in Broeksterwâld is maandag een wasdroger in brand gevlogen. De brand werd rond 13.15 uur ontdekt en de brandweer van Damwâld is ter plaatse gekomen om de brand te blussen. De wasdroger stond in de bijkeuken.

Bij de brand kwam veel rook vrij. De bijkeuken liep door de brand tevens veel rook- en brandschade op. Salvage is ter plaatse gekomen om de bewoners te ondersteunen bij de afhandeling van de schade.

